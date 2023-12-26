Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на доклад МАГАТЭ.
"Иран в последние недели утроил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц", - пишет агентство. Оно отмечает, что нарушилась наметившаяся ранее тенденция: прежде, по данным МАГАТЭ, Тегеран замедлял темпы обогащения урана.
ЭФЭ подчеркивает, что теперь возобновилось обогащение в тех масштабах, которые фиксировались в первой половине 2023 года.
15 ноября, как сообщалось, МАГАТЭ объявило о замедлении процесса накопления запасов высокообогащенного урана в Иране.
Республика начала обогащать уран до 60% в ответ на диверсию в ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.
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