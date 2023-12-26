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Регион 26.12.2023 19:11

Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

"Иран в последние недели утроил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц", - пишет агентство. Оно отмечает, что нарушилась наметившаяся ранее тенденция: прежде, по данным МАГАТЭ, Тегеран замедлял темпы обогащения урана.

ЭФЭ подчеркивает, что теперь возобновилось обогащение в тех масштабах, которые фиксировались в первой половине 2023 года.

15 ноября, как сообщалось, МАГАТЭ объявило о замедлении процесса накопления запасов высокообогащенного урана в Иране.

Республика начала обогащать уран до 60% в ответ на диверсию в ядерном центре в Натанзе, которая была совершена в 2021 году.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, УРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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