Заместитель Гросси проведет в Тегеране переговоры в связи с подозрениями МАГАТЭ в незадекларированной ядерной деятельности Ирана

Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетит в скором времени Тегеран для переговоров по двум объектам, в отношении которых у агентства остаются подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

"Из объектов под вопросом остаются два, и мы надеемся, что проблемы, связанные с ними, будут решены через взаимодействие с МАГАТЭ", - приводят иранские СМИ слова Эслами.

Он сообщил журналистам, что также намерен встретиться в Вене с Гросси.