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Регион 28.08.2023 17:05

Заместитель Гросси проведет в Тегеране переговоры в связи с подозрениями МАГАТЭ в незадекларированной ядерной деятельности Ирана

Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетит в скором времени Тегеран для переговоров по двум объектам, в отношении которых у агентства остаются подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

"Из объектов под вопросом остаются два, и мы надеемся, что проблемы, связанные с ними, будут решены через взаимодействие с МАГАТЭ", - приводят иранские СМИ слова Эслами.

Он сообщил журналистам, что также намерен встретиться в Вене с Гросси.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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