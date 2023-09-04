Иран замедлил процесс обогащения урана - МАГАТЭ

Иран замедлил процесс обогащения урана до уровня в 60%: за три месяца его запасы выросли только на 7%, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ.
В докладе, попавшем в распоряжение AP, утверждается, что на данный момент Иран обладает 121,6 кг обогащенного до 60% урана. Три месяца назад в стране было 114 кг. Таким образом, за это время количество урана увеличилось всего на 7% - самое сильное замедление процесса обогащения до высоких уровней в 2021 году.
Для сравнения агентство приводит цифры за февраль, когда у Ирана было 87,5 кг обогащенного до 60% урана. Таким образом, с февраля по май запасы высокообогащенного урана выросли на 30%.
Также западные СМИ, получившие доступ к докладу, отмечают, что запасы обогащенного на 20% урана в Иране за три месяца выросли до с 470,9 до 535,8 кг.
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