Глава МАГАТЭ считает, что Иран не полностью транспарентен относительно ядерной программы

Иран не в полной мере раскрывает информацию относительно своей ядерной программы, заявил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Иран ведет себя не совсем транспарентно, когда дело касается его деятельности в атомной сфере", - приводит агентство Associated Press слова Гросси, произнесенные на саммите в Дубае.

По его словам, такое поведение Тегерана "увеличивает риски".