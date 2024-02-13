Глава МАГАТЭ считает, что Иран не полностью транспарентен относительно ядерной программы

Иран не в полной мере раскрывает информацию относительно своей ядерной программы, заявил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Иран ведет себя не совсем транспарентно, когда дело касается его деятельности в атомной сфере", - приводит агентство Associated Press слова Гросси, произнесенные на саммите в Дубае.
По его словам, такое поведение Тегерана "увеличивает риски".
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