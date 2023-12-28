Манат подешевел к евро и к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 декабря ЦБА установил на уровне 1.8888 маната/1EUR (27 декабря - 1.8771 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 декабря установил на уровне 0.0187 маната/1RUB (27 декабря - 0.0185 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0578 маната/1TRY (27 декабря - 0.0580 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков