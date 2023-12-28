AMADA в 2023 году приняла решение о санкциях за 7 нарушений антидопинговых правил

В 2023 году при рассмотрении дел по семи случаям нарушения антидопинговых правил в Азербайджане было принято решение о применении санкций в отношении виновных, сообщили в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA).
Там отметили, что в пяти случаях речь шла о таких нарушениях антидопинговых правил как наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода; в одном - уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб; в одном - нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.
«Три нарушения антидопинговых правил выявлено в триатлоне, по одному - в боксе, пауэрлифтинге, кикбоксинге и дзюдо», - говорится в пресс-релизе.
Р.Керимов
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