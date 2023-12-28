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Почти 200 человек погибли за сутки в секторе Газа

По меньшей мере 195 человек погибли и еще 325 получили ранения за последние сутки во время интенсивных израильских авианалетов в секторе Газа, передают европейские и ближневосточные СМИ со ссылкой на данные палестинских медиков.

По информации палестинских СМИ, в частности, несколько человек погибли после удара в городе Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, где расположен лагерь беженцев, ударом задело и машину, эвакуировавшую раненых.

На юге анклава многочисленные жертвы и десятки погибших после авианалета и артиллерийского обстрела в городе Хан-Юнис. Медики полагают, что число погибших и пострадавших в результате этого удара, а также налетов на севере сектора Газа еще возрастет.

Всего с начала операции Израиля в секторе Газа погибли 21 тыс.110 человек, более 55,2 тыс. получили ранения, и еще более 7 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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