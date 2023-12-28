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Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

ТЭК 28.12.2023 20:45

Нефть продолжает дешеветь на данных о запасах в США, Brent у $78,7 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:17 подешевели на $0,91 (1,14%) - до $78,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,56 (0,76%) и составили $73,55 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Данные о запасах вышли на день позже обычного в связи с рождественскими праздниками в начале недели.

Резервы бензина сократились на 575 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 833 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 208 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксировано по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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