Израильские военные провели рейды на Западном берегу реки Иордан с целью лишить ХАМАС финансирования

Военные Израиля в четверг обыскали на Западном берегу реки Иордан офисы организаций, занятных обменом валюты и денежными переводами, по подозрению в оказании финансовой поддержки группировке ХАМАС, сообщают западные СМИ.

"Во время операции удалось отыскать деньги, предназначенные для террористов. Также конфисковали финансовые средства на сумму в десятки миллионов шекелей, сейфы, документы, системы регистрации данных и телефоны", - отмечается в заявлении военных.

В рейде приняли участие полиция и сотрудники службы внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет". Израильтяне задержали 21 человека в Рамалле, Дженине, Тулькарме и Хевроне.

Также в четверг в центре Рамаллы произошли столкновения между израильскими солдатами и палестинцами, один человек погиб, еще 14 получили ранения. Подобные инциденты происходили и в других местах. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военнослужащие открывали огонь после того, как их стали забрасывать взрывными устройствами, бутылками с зажигательной смесью и камнями. В Дженине против вооруженных палестинцев, напавших на солдат, пришлось задействовать боевой самолет.

СМИ напоминают, что с 7 октября израильские службы безопасности нарастили рейды на Западном берегу реки Иордан. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за это время здесь, а также в Восточном Иерусалиме погиб 291 палестинец, были задержаны 4 тыс. 785 человек. Участились нападения израильских поселенцев на палестинцев. Помимо того, в УВКПЧ отмечали резкое ухудшение ситуации с соблюдением прав человека на Западном берегу реки Иордан.

Тем временем, по информации Associated Press, в ночь на четверг и днем израильская авиация продолжала бомбить города и лагеря беженцев в секторе Газа. За сутки авианалеты унесли жизни, по меньшей мере, 195 человек, еще 325 получили ранения.

Вместе с тем ЦАХАЛ расширила масштабы наземного наступления. Западные СМИ отмечают, что израильские танки в четверг заметили в районе лагеря для беженцев Бурейдж в центральной части Газы. С утра четверга на востоке лагеря идут интенсивные столкновения, израильская бронетехника наступает с севера и востока.

Десятки тысяч человек бежали из Бурейджа, Нусейрата, Аль-Магази на юг или запад, в том числе в переполненный беженцами город Дейр-эль-Балах у побережья.

В четверг под мощную бомбардировку также попал город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Израильские авиация и танки наносили удары по целям вблизи больницы "Аль-Амаль". Близлежащая больница "Нассер" - крупнейшая в Хан-Юнисе - тем не менее, продолжает работу.

Израильские системы ПВО в четверг перехватывали реактивные снаряды к северу от Хайфы и Акко. Также они сбили беспилотник, запущенный из Ливана в израильское воздушное пространство. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что наносили удары по ливанской территории по местам, откуда по Израилю вели огонь реактивными снарядами.

По последним данным Минздрава сектора Газа, число палестинцев, ставших жертвами операции ЦАХАЛ в анклаве, достигло 21 тыс. 320. С 7 октября ранения получили 55 тыс. 603 человека. Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок в анклаве.

С 20 октября ЦАХАЛ ведет сухопутное наступление в Газе. По обновленной информации, за его время погибли 169 военнослужащих. Общее число военных, погибших с 7 октября, составляет 501 человек. Также в ЦАХАЛ утверждают, что уничтожили тысячи бойцов из числа палестинцев.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.