Власти Азербайджана в 2024г выделят 10 млн манатов для обеспечения деятельности Азербайджано–Турецкого совместного университета

Для обеспечения деятельности создаваемого Азербайджано–Турецкого совместного университета в 2024 году из госбюджета Азербайджана планируется выделение 10 млн манатов. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине страны, планируется, что в университете будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям. Р.Керимов

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