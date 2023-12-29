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Наука и образование 29.12.2023 16:23

Власти Азербайджана в 2024г выделят 10 млн манатов для обеспечения деятельности Азербайджано–Турецкого совместного университета

Для обеспечения деятельности создаваемого Азербайджано–Турецкого совместного университета в 2024 году из госбюджета Азербайджана планируется выделение 10 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине страны, планируется, что в университете будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям.

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВУЗ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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