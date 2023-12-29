Власти Азербайджана в 2024г выделят 10 млн манатов для обеспечения деятельности Азербайджано–Турецкого совместного университета

Для обеспечения деятельности создаваемого Азербайджано–Турецкого совместного университета в 2024 году из госбюджета Азербайджана планируется выделение 10 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине страны, планируется, что в университете будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям.
Р.Керимов
В Азербайджане обсудили проведение COP 29 в 2024г
Министерство обороны Азербайджана подвело итоги 2023 года и обсудило планы на 2024 год
БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за внеочередными выборами в Азербайджане
Бразилия может организовать регулируемую торговлю углеродными сертификатами
Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023г на $1,5 трлн
Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР
Песков: в Кремле анализировали возможный ответ на случай конфискации Западом российских замороженных активов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы