Власти Азербайджана в 2024г направят 266 млн манатов на программы и мероприятия в сфере здравоохранения

Власти Азербайджана в 2024 году планируют направить 265,7 млн манатов на финансирование госпрограммы и мероприятий в сфере здравоохранение, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«Это на 18,3 млн манатов больше, чем в 2023 году», - подчеркнули в Минфине.
Данные средства будут направлены на реализацию около 20 различных госпрограмм и мероприятий в секторе здравоохранения.
В частности, на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом в следующем году планируется направить 58,3 млн манатов.
Кроме этого, 47,2 млн манатов предусмотрено на меры по борьбе с онкологическими заболеваниями, 45 млн манатов - на борьбу с хронической почечной недостаточностью, 24,2 млн манатов – на мероприятия по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний среди детей, 21 млн манатов – на борьбу с талассемией, 16,2 млн манатов - на борьбу с гемофилией, 13 млн манатов – на борьбу со злокачественными заболеваниями крови.
Помимо этого, в бюджете предусмотрены средства на обеспечение больных препаратами, средствами самоконтроля, на улучшение снабжения другими принадлежностями, расширение программ мероприятий по борьбе с болезнями, профилактику и лечение заболеваний.
Х.Насирзаде
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