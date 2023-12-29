Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале

Прокуратура Джалилабадского района приступила к разбирательству по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних детей в водоканале, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
По данным ведомства, теле детей - 2016 и 2019 годов рождения – были обнаружены в водоканале, проходящим через территорию села Узунтепе Джалилабадского района.
Х.Насирзаде
В Азербайджане обсудили проведение COP 29 в 2024г
Министерство обороны Азербайджана подвело итоги 2023 года и обсудило планы на 2024 год
БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за внеочередными выборами в Азербайджане
Бразилия может организовать регулируемую торговлю углеродными сертификатами
Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023г на $1,5 трлн
Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР
Песков: в Кремле анализировали возможный ответ на случай конфискации Западом российских замороженных активов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы