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Происшествия 29.12.2023 17:52

Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале

Прокуратура Джалилабадского района приступила к разбирательству по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних детей в водоканале, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, теле детей - 2016 и 2019 годов рождения – были обнаружены в водоканале, проходящим через территорию села Узунтепе Джалилабадского района.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЖАЛИЛАБАД, ДЕЛО

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