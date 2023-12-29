Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале

Прокуратура Джалилабадского района приступила к разбирательству по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних детей в водоканале, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, теле детей - 2016 и 2019 годов рождения – были обнаружены в водоканале, проходящим через территорию села Узунтепе Джалилабадского района.

Х.Насирзаде