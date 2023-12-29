Цены на нефть растут в пятницу, но завершают в минусе IV квартал и весь 2023 год

Цены на нефть растут в ходе последней торговой сессии 2023 года, но завершают снижением как четвертый квартал, так и весь 2023 год.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 по бакинскому времени составила $77,53 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,28 (0,39%), до $72,05 за баррель.
Brent подешевела почти на 18% в октябре-декабре и на 9% по итогам всего 2023 года, WTI - соответственно на 20% и 10,6%.
Для обоих сортов нефти годовое снижение станет первым с 2020 года.
Трейдеры опасаются, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности и высоких запасов энергоносителей. Такие факторы как сокращение добычи странами ОПЕК+ и геополитические конфликты оказывают лишь краткосрочную поддержку нефтяному рынку.
Цены на нефть подскочили в октябре на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья оттуда, однако премия за риск довольно быстро исчезла, отмечает Market Watch.
Такая же рыночная динамика отмечалась и в декабре после атак хуситов на суда в Красном море.
"Инвесторы предпочли сфокусироваться на риске того, что рынок в следующем году может столкнуться с избытком предложения и недостатком спроса", - отмечает главный инвестиционный аналитик XM Мариос Ядксикириакос.
"Хотя ОПЕК+ раз за разом предпринимала шаги для ограничения добычи, чтобы поддержать цены, маловероятно, что группа сможет придерживаться этой стратегии долгое время, поскольку она будет все больше терять долю рынка, уступая ее американских производителям, нарастившим добычу до рекордных уровней", - приводит слова эксперта Market Watch.
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