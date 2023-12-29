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Дальнее зарубежье 29.12.2023 23:45

Байден призвал Конгресс в 2024 году как можно скорее одобрить допфинансирование Украины

Президент США Джо Байден в пятницу вновь призвал Конгресс активизировать в 2024 году процесс утверждения дополнительного финансирования Украины.

Как говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома, США не смогут продолжать отправлять Украине вооружения, в том числе системы ПВО до тех пор, пока Конгресс не примет срочных мер в новом году. "Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших промедлений", - подчеркнул президент.

Ранее в декабре представитель Совета Национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация Байдена рассчитывает на согласование в Конгрессе помощи Украине в начале января.

До этого сообщалось, что сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств для дальнейшей помощи Украине придется решать уже в январе - после перерыва на рождественские и новогодние праздники. Планируется, что Сенат США возобновит работу 8 января.

В палате представителей США также пообещали вернуться к этой теме в 2024 году.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, включая оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год.

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Тэги: США, УКРАИНА, КОНГРЕСС, ПРИЗЫВ


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