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Военный кабинет Израиля обсудил возможность возобновления переговоров с ХАМАС по заложникам

Военный кабинет Израиля обсудил на заседании предложение Катара возобновить переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, отметив, что ХАМАС выразил принципиальное согласие, сообщают израильские СМИ со ссылками на информацию портала Walla.

Новое соглашение предусматривает освобождение на первом этапе от 40 до 50 заложников в обмен на полное прекращение огня в секторе Газа сроком на один месяц. Предполагается, что второй этап будет более сложным и, возможно, будет связан с выводом израильских войск из анклава.

О ходе обсуждения данного предложения членами кабинета и принятых решениях не сообщается.

Как пишет газета Times of Israel, ранее Египет заявлял, что он также представил предварительное предложение о новом этапе прекращения огня представителям как Израиля, так и ХАМАС, но ни одна из сторон на него не ответила.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕГОВОРЫ


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