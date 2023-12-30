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Бизнес и законодательство 30.12.2023 12:00

Азербайджанские компании примут участие весной 2024г на выставке в Токио

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) объявило о приеме заявок от экспортеров для участия на международной выставке продуктов питания и напитков "FOODEX JAPAN 2024", которая пройдет в Токио (Япония) 5-8 марта 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по условиям AZPROMO, от Азербайджана для участия в выставке планируется отобрать 15 компаний, продукция которых будет выставлена на едином стенде страны.

В связи с этим к отбору приглашены компании, работающие в сфере пищевой промышленности и производства напитков.

Заявки от бизнес-структур принимаются до 26 января 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: AZPROMO, ЯПОНИЯ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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