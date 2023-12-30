Азербайджанские компании примут участие весной 2024г на выставке в Токио

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) объявило о приеме заявок от экспортеров для участия на международной выставке продуктов питания и напитков "FOODEX JAPAN 2024", которая пройдет в Токио (Япония) 5-8 марта 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по условиям AZPROMO, от Азербайджана для участия в выставке планируется отобрать 15 компаний, продукция которых будет выставлена на едином стенде страны.
В связи с этим к отбору приглашены компании, работающие в сфере пищевой промышленности и производства напитков.
Заявки от бизнес-структур принимаются до 26 января 2024 года.
Х.Насирзаде
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