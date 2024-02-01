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Бизнес и законодательство 01.02.2024 11:20

AZPROMO проведет в марте «Investment Roadshow» в Токио

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) планирует в марте провести «Investment Roadshow» в Токио (Япония).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», AZPROMO объявило тендер на отбор компании для организации данного мероприятия.

Investment Roadshow планируется провести 5-6 марта, в нем предусмотрено участие до 150 официальных лиц, предпринимателей и гостей.

В рамках мероприятия планируется проведение также встреч предпринимателей в формате B2B.

Стоимость участия в тендере составляет 475 манатов.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут подать свои предложения до 9:00 23 февраля 2024 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 23 февраля.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, ЯПОНИЯ, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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