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Бизнес и законодательство 06.03.2024 12:20

Азербайджанские компании представлены на выставке FOODEX JAPAN 2024

Азербайджанские производители пищевой продукции принимают участие на международной выставке продуктов питания и напитков в Японии «FOODEX JAPAN 2024», сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO, выставка «FOODEX JAPAN 2024» проходит с 5 по 8 марта.

Азербайджан представлен единым стендом под брендом «Made in Azerbaijan». Азербайджанские компании представили вина, фруктовые соки, минеральные воды, икру, сухофрукты, орехи, оливковые масла, и др.

«В ходе выставки также пройдут встречи предпринимателей с потенциальными покупателями продукции», - подчеркивает агентство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЯПОНИЯ, AZPROMO, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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