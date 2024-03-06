Азербайджанские компании представлены на выставке FOODEX JAPAN 2024

Азербайджанские производители пищевой продукции принимают участие на международной выставке продуктов питания и напитков в Японии «FOODEX JAPAN 2024», сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO, выставка «FOODEX JAPAN 2024» проходит с 5 по 8 марта. Азербайджан представлен единым стендом под брендом «Made in Azerbaijan». Азербайджанские компании представили вина, фруктовые соки, минеральные воды, икру, сухофрукты, орехи, оливковые масла, и др. «В ходе выставки также пройдут встречи предпринимателей с потенциальными покупателями продукции», - подчеркивает агентство. Б.Рустамбеков

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