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Социум 30.12.2023 14:45

В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в субботу предоставило семьям шехидов и инвалидам второй Карабахской войны 200 квартир и частных домов в Баку, а также в 23 городах и районах страны, говорится в пресс-релизе ведомства.

В нем отмечается, что на мероприятии в центре DOST №4 документы на квартиры вручил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

В министерстве подчеркнули, что после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз.

«В 2023 году семьям шехидов и инвалидам войны, в целом, предоставлено 1,5 тыс., в послевоенный период (2021-2023гг – ИФ) - 6 тыс., а всего за период независимости - 14,8 тыс. квартир и частных домов», - проинформировали в ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: МИНТРУД, ВОЕННЫЕ, КВАРТИРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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