В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в субботу предоставило семьям шехидов и инвалидам второй Карабахской войны 200 квартир и частных домов в Баку, а также в 23 городах и районах страны, говорится в пресс-релизе ведомства.
В нем отмечается, что на мероприятии в центре DOST №4 документы на квартиры вручил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.
В министерстве подчеркнули, что после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз.
«В 2023 году семьям шехидов и инвалидам войны, в целом, предоставлено 1,5 тыс., в послевоенный период (2021-2023гг – ИФ) - 6 тыс., а всего за период независимости - 14,8 тыс. квартир и частных домов», - проинформировали в ведомстве.
Р.Керимов
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