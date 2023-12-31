Пусть 2024 год станет для вас временем новых начинаний, ярких возможностей, незабываемых впечатлений и значимых побед! Желаем только успешной деятельности без трудностей, препятствий и проблем.
Пусть сбудутся ваши надежды и мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы! Желаем светлого будущего для нашего родного Азербайджана и чтобы наше национальное единство было вечным. Вместе – мы сила!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Инвестиции в производство продукции военного назначения в Азербайджане в 2024 году составят минимум 1 млрд манатов - Алиев
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023г составили 11,8 млрд куб.м.
Прирост запасов нефти в РФ по итогам 2023г ожидается 470 млн т, по газу - 630 млрд куб. м
Власти Азербайджана продлили таможенные льготы на импорт ряда товаров в страну, на ряд товаров льготы отменены
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Южнокорейские истребители FA-50 поступили в вооруженные силы Польши
Глава МИД Британии обсудил по телефону с иранским коллегой атаки хуситов на суда в Красном море
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы