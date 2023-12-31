Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Социум 31.12.2023 17:00

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом!

Пусть 2024 год станет для вас временем новых начинаний, ярких возможностей, незабываемых впечатлений и значимых побед! Желаем только успешной деятельности без трудностей, препятствий и проблем.

Пусть сбудутся ваши надежды и мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы! Желаем светлого будущего для нашего родного Азербайджана и чтобы наше национальное единство было вечным. Вместе – мы сила!

А "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" будет, как всегда, быстро и точно сообщать вам о событиях в Азербайджане и в мире.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az