Пусть 2024 год станет для вас временем новых начинаний, ярких возможностей, незабываемых впечатлений и значимых побед! Желаем только успешной деятельности без трудностей, препятствий и проблем.

Пусть сбудутся ваши надежды и мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы! Желаем светлого будущего для нашего родного Азербайджана и чтобы наше национальное единство было вечным. Вместе – мы сила!

А "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" будет, как всегда, быстро и точно сообщать вам о событиях в Азербайджане и в мире.

С НОВЫМ ГОДОМ!