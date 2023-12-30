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Внешняя политика 30.12.2023 16:43

Азербайджан и Иран открыли новый пограничный переход на границе

Новый пограничный переход между Ираном и Азербайджаном был открыт в субботу в присутствии азербайджанских и иранских официальных лиц, сообщает иранское агентство Mehr.

Издание отмечает, что в церемонии открытия моста между Азербайджаном и Ираном через реку Астарачай приняли участие сопредседатели совместной азербайджано-иранской комиссии - заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, ГРАНИЦА, ИНФРАСТРУКТУРА


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