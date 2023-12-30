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Транспорт и связь 30.12.2023 21:04

Азербайджан и Иран открыли на границе мост и ППП для увеличения взаимного грузопотока

На азербайджано-иранской границе в субботу состоялось открытие моста и погранично-пропускного пункта (ППП) через реку Астарачай, построенных в соответствии с меморандумом, заключенном в 2021 году между правительством Азербайджана и правительством Ирана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия моста и ППП приняли участие вице-премьер Азербайджана, сопредседатель Госкомиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Строительство моста началось 1 марта 2022 года. Общая протяженность моста, предназначенного для грузового транспорта, составляет 97,5 метра, ширина – 4 метра. На мосту – четыре полосы движения, проложены две пешеходные полосы шириной 2,5 метра каждая.

Строительство и монтаж пропускного пункта модульного типа через государственную границу начались 28 августа текущего года и завершились 1 декабря. В пропускном пункте площадью 4500 квадратных метров созданы все надлежащие условия для эффективного применения таможенных процедур и обеспечения быстрого прохождения.

С нового пункта, оснащенного современным оборудованием, планируется принимать 250-300 грузовых автомобилей в сутки, в целом, 500-600 грузовых автотранспортных средств.

Ввод в эксплуатацию моста и пропускного пункта, являющихся важными составляющими транспортного коридора «Север-Юг», представляет важное значение с точки зрения увеличения грузоперевозок, объем которых в этом году по коридору вырос на 44,5%.

За 11 месяцев 2023 года объем двусторонних грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе транзитных перевозок – в 2,1 раза. Открытие нового моста и пропускного пункта будет способствовать дальнейшему увеличению объёмов грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном.

Создание дорожной и таможенно-пограничной инфраструктуры на государственной границе позволит транспортным средствам продолжать свой путь без въезда в город Астара, что, в свою очередь, положительно скажется на повышении эффективности внутригородского транспортного потока.

В то же время начаты соответствующие работы с целью расширения пропускного пункта. После работ по расширению пропускной пункт, он сможет принимать, как минимум, 1 тыс. грузовых автомобилей ежедневно.

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Тэги: ИРАН, ГРАНИЦА, ППП


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