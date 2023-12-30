Закон «Об оценочной деятельности» вступит в силу в Азербайджане с 1 июля 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об оценочной деятельности».

Документ опубликован в субботу на сайте главы государства, закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. При этом статья 8.2 закона, касающаяся порядка проведения обязательной оценки (раз в три года), вступает в силу с 1 июля 2027 года

Закон определяет организационные, экономические и правовые основы оценочной деятельности в Азербайджане.

В целом, закон состоит из 6 разделов и 27 статей.

Закон, в том числе, регулирует принципы деятельности Оценочной палаты, президиум которой состоит из 9 человек, избираемых на 5 лет (не более двух раз – ИФ).

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