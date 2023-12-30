Закон «Об оценочной деятельности» вступит в силу в Азербайджане с 1 июля 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об оценочной деятельности».
Документ опубликован в субботу на сайте главы государства, закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. При этом статья 8.2 закона, касающаяся порядка проведения обязательной оценки (раз в три года), вступает в силу с 1 июля 2027 года
Закон определяет организационные, экономические и правовые основы оценочной деятельности в Азербайджане.
В целом, закон состоит из 6 разделов и 27 статей.
Закон, в том числе, регулирует принципы деятельности Оценочной палаты, президиум которой состоит из 9 человек, избираемых на 5 лет (не более двух раз – ИФ).
Отдел новостей
В Карабахе и В.Зангезуре в 2023 году от мин очищено 53 тыс. га - ANAMA
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Японии в Азербайджане
Байрамов принял двух азербайджанских дипломатов, безосновательно объявленных персонами нон грата во Франции
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
В Молдове истекает срок действовавшего почти два года режима чрезвычайного положения
Эстония в 2024 году планирует потратить на оборону 1,3 млрд евро
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы