Венеция ограничит численность туристических групп

Власти Венеции одобрили новые ограничения, направленные на сокращение потоков туристов - численность туристических групп не должна будет превышать 25 человек
Власти Венеции одобрили решение о сокращении численности туристических групп в сопровождении гида. В исторической островной части города, а также на островах Мурано, известном мастерством стеклодувов, Бурано, где делают кружева, и Торчелло, первом обитаемом острове в лагуне до основания Венеции, они не должны превышать 25 человек.
Как уточняется на городском информативном портале, это решение еще должно быть одобрено парламентом и вступит в силу с 1 июня 2024 года. По утверждению инициаторов меры, она позволит в дальнейшем лучше организовать туристические потоки, а также обеспечивать общественный порядок. Кроме того, планируется запретить использование гидами слищком мощных громкоговорителей.
Ранее власти Венеции одобрили введение своего рода "входного билета" в город для туристов, которые приезжают на день, не оставаясь на ночлег. Цена зависит от периода года, "высоких" и "низких" сезонов. Однако эту меру пришлось отложить из-за пандемии, когда туристов и без того стало меньше.
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