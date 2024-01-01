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Туризм 01.01.2024 20:00

Венеция ограничит численность туристических групп

Власти Венеции одобрили новые ограничения, направленные на сокращение потоков туристов - численность туристических групп не должна будет превышать 25 человек

Власти Венеции одобрили решение о сокращении численности туристических групп в сопровождении гида. В исторической островной части города, а также на островах Мурано, известном мастерством стеклодувов, Бурано, где делают кружева, и Торчелло, первом обитаемом острове в лагуне до основания Венеции, они не должны превышать 25 человек.

Как уточняется на городском информативном портале, это решение еще должно быть одобрено парламентом и вступит в силу с 1 июня 2024 года. По утверждению инициаторов меры, она позволит в дальнейшем лучше организовать туристические потоки, а также обеспечивать общественный порядок. Кроме того, планируется запретить использование гидами слищком мощных громкоговорителей.

Ранее власти Венеции одобрили введение своего рода "входного билета" в город для туристов, которые приезжают на день, не оставаясь на ночлег. Цена зависит от периода года, "высоких" и "низких" сезонов. Однако эту меру пришлось отложить из-за пандемии, когда туристов и без того стало меньше.

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Тэги: ВЕНЕЦИЯ, ТУРИСТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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