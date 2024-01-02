Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту, пассажиров эвакуировали

Самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся вскоре после посадки в токийском аэропорту Ханэда, сообщает во вторник телеканал NHK.

По его данным, 379 пассажиров и членов экипажа успели эвакуироваться. Данных о жертвах пока не поступало.

Авиалайнер выполнял внутренний рейс. Причины возгорания пока не установлены. Предполагается, что лайнер мог загореться после столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны.