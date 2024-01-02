Министр обороны Израиля заявляет об успехах на севере Газы

Израильским военным удалось существенно снизить боевые возможности ХАМАС в северной части сектора Газа, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант.
"В северной части мы нанесли поражение 12 батальонам ХАМАС. Там остается несколько тысяч террористов из тех 15-18 тыс., которые были там изначально", - приводит его слова The Times of Israel.
"Большое число террористов мы ликвидировали. Другие отошли на юг Газы", - продолжил он.
Министр пояснил, что теперь армия в северной части сектора Газа будет проводить "операции меньших масштабов, чтобы избавиться от остающихся там бойцов ХАМАС".
"Наша задача - измотать врага, убить его бойцов и установить контроль над территорией", - отметил Галант.
Он подчеркнул, что на юге сектора Газа "ситуация иная", так как там продолжаются интенсивные боевые действия.
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