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Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата, сообщило агентство Associated Press (АР).

Поводом для принятия решения стали обвинения в адрес Трампа, касающиеся его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

Беллоуз в качестве основания для принятия решения использовала третий раздел 14-й поправки в конституции США, который гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

Апелляция Трампа будет направлена в Верховный суд штата Мэн.

Ожидается, что Трамп подаст апелляцию и на аналогичное решение Верховного суда штата Колорадо. Ранее там суд, ссылаясь на ту же поправку, постановил, что выдвижение кандидатуры Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям.

Бывший генеральный прокурор США Билл Барр назвал попытки отстранить Трампа от участия в праймериз "обреченными на юридический провал".

В статье для The Free Press он написал: "Действия Колорадо и Мэн, а также других штатов, которые последуют их примеру, не только обречены на юридический провал, они также ободряют и наделяют полномочиями бывшего президента".

Барр отметил, что эти попытки "подрывают доверие к законным усилиям по привлечению Трампа к ответственности".

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ДОНАЛЬД ТРАМП


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