Внешний долг Китая снизился до $2,38 трлн к концу III квартала

Внешний долг Китая на конец сентября 2023 года составлял $2,38 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). По сравнению концом июня он снизился на $50,9 млрд, или на 2%, сообщила заместитель главы ведомства Ван Чуньин. По ее словам, основной причиной этого стало сокращение задолженности банков, сообщает агентство "Синьхуа". Размеры внешнего госдолга будут сохраняться на стабильном уровне, поскольку долгосрочные основы роста экономики страны остаются неизменными, подчеркнула Ван Чуньин. На конец третьего квартала 2022 года внешний долг КНР составлял $2,48 трлн.

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