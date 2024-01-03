Brent подорожала до $75,92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались днем в среду, однако рынок остается под давлением из-за неопределенных прогнозов мирового спроса на топливо.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:33 по бакинскому времени повысилась на $0,03 (0,04%), до $75,92 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,11 (0,16%), до $70,27 за баррель.
Нефть подешевела по итогам прошлого года впервые с 2020 года на фоне растущей добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, и замедления темпов роста мировой экономики, спровоцировавших ухудшение прогнозов для глобального спроса.
ОПЕК+ в ответ на такую ситуацию пообещал увеличить масштаб сокращения поставок, однако трейдеры скептически относятся к перспективам выполнения этого обещания.
Между тем Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в мире вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки в текущем году, вдвое слабее, чем в 2023 году. Потребление приходит в норму после резких изменений, вызванных пандемией коронавируса, а в США ожидается стабильный подъем спроса на топливо на ожиданиях "мягкой посадки" в американской экономике.
"Мне сложно заглядывать дальше, чем на ближайший квартал, - отметил инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Это будет очень, очень непредсказуемый год".
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