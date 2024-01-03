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Дальнее зарубежье 03.01.2024 23:19

США и их партнеры предупредили хуситов о последствиях атак на суда в Красном море

США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские мятежники-хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона", - говорится в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет (...) представляют прямую угрозу свободе судоходства", - отмечается в документе.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ХУСИТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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