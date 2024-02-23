В первой половине 2024 года США и союзники проведут серию крупномасштабных военных учений - Пентагон

США совместно с союзниками проведут крупномасштабные глобальные учения LSGE 24, которые пройдут по всему миру с февраля по июнь, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"LSGE 24 - это глобальные учения, координируемые в этом году Европейским командованием США в сотрудничестве с боевыми командованиями министерства обороны. В них примут участие военнослужащие армии, ВМС, корпуса морской пехоты, военно-воздушных и космических сил США, которые продемонстрируют совместное и многонациональное военное сотрудничество", - заявила Сингх.
По ее словам, "эти мероприятия подчеркнут мощные возможности Америки наряду с союзниками, партнерами", 11 из комплекса маневров в рамках учений должны состояться в зоне ответственности Европейского командования США (EUCOM).
Сингх уточнила, что LSGE 24 дополнят крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые формально начались 22 января и продлятся до 31 мая.
"LSGE 24 носит глобальный характер и фокусируется на гибкости и оперативной совместимости мероприятий под руководством США. Ни одна нация не может противостоять сегодняшним вызовам в одиночку, и эти учения - это подтверждение нашей приверженности обеспечению глобальной безопасности", - подчеркнула чиновник.
Со своей стороны, EUCOM сообщило, что мероприятия, связанные с LSGE 24, будут включать в себя такие учения, как Аllied Spirit, Trojan Footprint, Nordic Response, Arctic Shock, Saber Strike, Immediate Response, Swift Response, Astral Knight и BALTOPS.
При этом Nordic Response, как сообщалось, планируется провести в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.
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