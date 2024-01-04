Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей.

Как отмечается на официальном портале правовой информации, с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 15 названного Федерального закона, вправе обратиться:

а) иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях;

б) иностранные граждане, уволенные с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях в период проведения специальной военной операции на основании подпунктов "а" "г" и "о" пункта 1 статьи 51.