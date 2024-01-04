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Происшествия 04.01.2024 17:48

Двое военных погибли в Лачинском районе в результате ДТП - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о гибели двух военнослужащих в Лачинском районе в четверг в результате аварии.

“В результате аварии военной машины в Лачинском районе 4 января в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие армии Азербайджана Гасан Исмайлов и Сахават Ахундов”, - отмечается в информации.


По факту ведется разбирательство.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ДТП, ЛАЧИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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