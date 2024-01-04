Двое военных погибли в Лачинском районе в результате ДТП - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о гибели двух военнослужащих в Лачинском районе в четверг в результате аварии. “В результате аварии военной машины в Лачинском районе 4 января в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие армии Азербайджана Гасан Исмайлов и Сахават Ахундов”, - отмечается в информации.

По факту ведется разбирательство.

Х.Насирзаде



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