Министерство образования Литвы рассматривает возможность отказа от русских школ

Образование на русском языке в Литве может быть постепенно прекращено, останутся в стране школы национальных меньшинств, где преподавание ведется на языках Европейского союза или дружественных Литве стран, заявил министр образования Гинтаутас Якштас.

"Соседи - латыши и эстонцы - не только отказались от школ, где языком обучения является русский, но идут по пути отказа от преподавания русского языка как иностранного. (...) Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, в частности, ориентироваться на языки Европейского союза, чтобы обучение национальных меньшинств происходило на их родном языке, а с другими странами, если это дружественные страны, например, Украина, можно заключить двусторонние соглашения", - сказал Якштас в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что сейчас министерство обсуждает, как можно было бы отказаться от образования на русском языке, и представит соответствующее предложение в течение нескольких недель.

По словам министра, возникает вопрос, почему Литва содержит школы, где преподавание ведется на языках недружественных стран. По его мнению, преподавание всех предметов только на языке национального меньшинства наносит вред детям, так как затрудняет их интеграцию в общество.

Он заявил при этом, что русские школы сразу закрывать не следует, особенно в условиях нехватки школ в Вильнюсе и Клайпеде, но следует изменить язык обучения, либо преподавать больше предметов на литовском языке, либо перейти на литовский язык, но только для новых учеников, начинающих обучение.

Министр полагает, что учителям русских школ не трудно будет перейти на преподавание на литовском языке, поскольку они владеют государственным языком.

Тем временем руководитель Отдела анализа и информации политики национальных меньшинств Департамента национальных меньшинств Вайва Вежялите-Покладова заявила в эфире радиостанции Ziniu radijas, что она не поддерживает закрытие школ одного из национальных меньшинств.

"Если мы говорим только о школах c русским языком обучения, то мы выступаем против маргинализации одной национальности. Закрытие школ для представителей одной национальности и полное лишение детей возможности дорожить своей национальностью, конечно, не было бы решением, которое следует принимать в настоящее время", - сказала Вежялите-Покладова.

Согласно закону Литвы, в районах, где традиционно массово проживает национальное меньшинство, муниципалитет гарантирует обучение на языке национального меньшинства по просьбе общины.

Самая густая сеть школ национальных меньшинств в Литве находится на юго-востоке страны. Почти в 100 школах девяти самоуправлений преподавание ведется на языке национальных меньшинств.

По данным Национального агентства по образованию, в 2020-2021 учебном году более 47 тыс. детей обучались в учебных заведениях для национальных меньшинств - от детских садов до школ.

Около 14 тыс. учеников обучаются на русском языке в общеобразовательных школах, в основном - в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде.