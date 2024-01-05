Администрация Байдена готовится к возможному расширению войны в Газе

Чиновники администрации президента США Джо Байдена разрабатывают планы реагирования на случай перерастания войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море.
Как сообщил один из чиновников, данные планы включают нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене.
Тем временем, отмечают собеседники издания, сотрудники разведки придумывают способы предвидеть и отразить возможные нападения на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии.
Они также работают над определением того, где боевики-хуситы могут нанести следующий удар.
Как подчеркивает Politico, США в течение нескольких месяцев негласно призывали Тегеран убедить доверенных лиц сократить свои атаки.
Однако США не увидели сокращения атак и опасаются, что они только усилятся в ближайшие дни.
Источники издания уточнили, что потенциал для более широкого конфликта растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране за последние несколько дней.
"Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден еще глубже увязнет на Ближнем Востоке как раз в разгар предвыборного сезона 2024 года, когда его предвыборная кампания будет сосредоточена на внутренних проблемах", - пишет Politico.
Человек, близкий к кампании Байдена, заявил изданию, что "действующий президент всегда будет сталкиваться с внешнеполитическими событиями".
По словам доверенного лица кампании Байдена, президент сосредоточен на более важных для избирателей вопросах, таких как экономика, будущее демократии и права на аборты.
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