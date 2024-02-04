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Дальнее зарубежье 04.02.2024 11:51

Белый дом выступил против законопроекта палаты представителей по помощи Израилю

Администрация президента Джо Байдена подвергла критике подготовленный палатой представителей законопроект по дополнительной помощи Израилю без финансирования мер по укреплению границы и помощи Украине.

"Республиканцы палаты представителей предприняли свой последний циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой. Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границы, ничего не делает для того, чтобы помочь народу Украины", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого лома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула: "Республиканцы палаты представителей должны вместо этого работать над этими насущными вопросами национальной безопасности на двухпартийной основе, как это делают администрация и сенат".

Как сообщалось, администрация в течение нескольких месяцев работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением, которое предусматривает усиление безопасности границы и помощь Израилю и Украине. Сенат подготовил соответствующий законопроект, который планируется поставить на голосование на следующей неделе.

Накануне спикер палаты представителей Мак Джонсон сообщил, что также на следующей неделе палата проголосует по отдельному законопроекту о предоставлении военной помощи Израилю.

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем отдельный дополнительный пакет помощи для Израиля", - заявил Джонсон.

Законопроект будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

Он призвал сенат к быстрому рассмотрению законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю и подчеркнул необходимость отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности с финансированием помощи Украине.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОМОЩЬ


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