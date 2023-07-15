Апелляционный суд США заблокировал запрет на общение администрации президента с компаниями соцсетей

Федеральный апелляционный суд временно заблокировал решение судьи штата Луизиана Терри Даути, которое запрещало сотрудникам администрации президента и правительственных ведомств общение с компаниями социальных сетей, сообщил телеканал CNN.

Чиновники выразили обеспокоенность тем, что этот шаг может оказать "сдерживающий эффект" на реагирование правительства на дезинформацию, которая может распространяться в связи с президентскими выборами 2024 года, отмечается в сообщении.

Министерство юстиции обжаловало решение Даути, и 5-й окружной апелляционный суд США в пятницу заявил, что рассмотрение апелляции будет ускорено, заблокировав решение судьи Луизианы временно, пишет CNN.

Как сообщалось, Даути мотивировал свое решение тем, что администрация президента Джо Байдена, "вероятно, нарушила первую поправку к Конституции США, подвергая цензуре неблагоприятные для нее мнения в социальных сетях в связи с пандемией коронавируса", говорится в сообщении.

Первая поправка запрещает федеральным властям и властям штатов посягать на свободу слова и прессы.

Запрет касается министра здравоохранения США Хавьера Бесерру, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и всех сотрудников Минфина и Минюста.

В решении судьи упоминается широкий круг тем, которые, по его словам, "были подавлены" в социальных сетях по настоянию чиновников администрации, включая противодействие вакцинам против COVID, теорию его утечки из лаборатории, сомнения в справедливости результатов выборов 2020 года, протесты против президента Байдена, утверждения, что история с ноутбуком сына президента Хантера Байдена является правдой.

"Это целенаправленное подавление консервативных идей является прекрасным примером дискриминации точки зрения в политической практике", - заявил Даути.

Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри приветствовал это решение, назвав его "историческим судебным запретом" против администрации Байдена, поскольку не позволит чиновникам "подвергать цензуре основные политические высказывания простых американцев в социальных сетях".