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Китайская ракета "Куайчжоу" вывела на орбиту новую группу метеоспутников

Легкая китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" в пятницу вывела на орбиту четыре метеорологических спутника типа "Тяньму-1", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 19:20 по пекинскому времени (в 15:20). На орбиту были выведены аппараты "Тяньму-1-15", "Тяньму-1-16", "Тяньму-1-17" и "Тяньму-1-18".

По данным корпорации, в декабре прошлого года на орбиту в ходе двух запусков были выведены восемь таких аппаратов. Китай планирует сформировать из этих аппаратов крупную орбитальную группировку для постоянного наблюдения за мировым океаном, атмосферой и ионосферой.

"Куайчжоу 1A" - китайская твердотопливная ракета-носитель, разработана компанией ExPace, дочерним предприятием CASIC, для дешёвого и быстрого вывода на орбиту небольших коммерческих спутников.

Четырехступенчатая ракета длиной 19,4 м, диаметром 1,4 м и со стартовой массой 30 тонн предназначена для запуска на низкую околоземную орбиту различной полезной нагрузки весом около 300 кг.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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