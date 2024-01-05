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Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.19 -0.51 Brent 77.59 -0.66

ТЭК 05.01.2024 19:24

Цены на нефть усилили рост, Brent торгуется у $79,2 за баррель

Цены на нефть ускорили подъем на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:15 составила $79,16 за баррель, что на $1,57 (2,02%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,95 (2,7%), до $74,14 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 3,5%. Росту цен способствовали новости о гибели почти сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти, а также акции протеста в Ливии, из-за которых была остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара.

Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

"Трудно представить быструю деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, и этот фактор продолжит обеспечивать поддержку ценам на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Карстен Фритш, слова которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкий рост запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, что усилило опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы и привело к снижению цен на нефть по итогам торгов в четверг. Эксперты, однако, отмечают, что данные о запасах в конце года являются более волатильными, чем обычно, и менее показательными.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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