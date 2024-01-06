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Дальнее зарубежье 06.01.2024 14:35

«Хезболла» обстреляла базу на севере Израиля в ответ на убийство в Ливане одного из лидеров ХАМАС

Движение "Хезболла" выпустило более 60 реактивных снарядов по военной базе на севере Израиля в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

"В рамках первой фазы действий, предпринимаемых в связи с убийством великого лидера Салеха аль-Арури (...) "Хезболла" атаковала 62 разными реактивными снарядами базу в Мероне, откуда осуществляется контроль за воздушным пространством", - передают западные СМИ со ссылкой на заявление "Хезболлы".

В свою очередь The Times of Israel сообщает, что в субботу сирены воздушной тревоги включились в 90 израильских населенных пунктах на границе с Ливаном. Позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что из Ливана по горе Мерон выпустили 40 реактивных снарядов; пусков снарядов или беспилотников в другие районы зафиксировано не было. В ЦАХАЛ добавили, что нанесли ответный удар по месту запуска снарядов.

Информация о пострадавших не поступала.

2 января стало известно, что удар израильского беспилотника по офису ХАМАС в южном пригороде Бейрута привел к гибели шести человек. Среди погибших оказался аль-Арури.

Накануне лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил в телевыступлении о "неизбежной" реакции движения на смерть аль-Арури. Он добавил, что с 7 октября 2023 года "Хезболла" провела более 670 различных боевых операций против израильских военных. По его утверждению, "Хезболла" располагает разведанными о ЦАХАЛ, что позволяет наносить удары именно по военным целям

Ранее власти Израиля обещали, что будут стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.

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Тэги: ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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