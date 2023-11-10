Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщают израильские военные.
"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы израильской территории за прошедший день, истребители ЦАХАЛА нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный снаряд Iron Sting", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Отмечается, что среди целей были "террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля".
Также сообщается, что "Хезболла" запустили противотанковую ракету в направлении района Адамит на севере Израиля. Данных о пострадавших нет.
Армия обороны Израиля заявила, что в ответ нанесла артиллерийский удар по месту, откуда была запущена ракета.
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