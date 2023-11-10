Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 10.11.2023 09:05

Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщают израильские военные.

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы израильской территории за прошедший день, истребители ЦАХАЛА нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный снаряд Iron Sting", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что среди целей были "террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля".

Также сообщается, что "Хезболла" запустили противотанковую ракету в направлении района Адамит на севере Израиля. Данных о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ нанесла артиллерийский удар по месту, откуда была запущена ракета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, УДАРЫ


Похожие новости


"Хезболлу" и Ливан в случае нападения на Израиль ждет незавидная участь, предупреждает глава Минобороны Израиля ХАМАС и "Хезболла" выпустили более 30 ракет из Ливана по Израилю ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по «Хезболле» после ракетного обстрела северного Израиля Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана Почти 29 тыс. человек стали перемещенными лицами в Ливане из-за обстрелов на границе с Израилем - ООН Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана Израиль ударил по противотанковому отделению в Ливане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az