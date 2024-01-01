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Дальнее зарубежье 01.01.2024 16:50

Военные Израиля нанесли превентивный удар по ячейке "Хезболлы" на юге Ливана

Израильские ВВС ударили по ячейке "Хезболлы" на юге Ливана, которая планировала атаковать север Израиля беспилотниками, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля атаковали ячейку до того, как она успела совершить пуск, и уничтожила самолет, который они использовали", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ также заявили, что члены движения "Хезболла" попытались запустить дроны по Израилю из населенного пункта в приграничных районах.

Кроме того, в заявлении говорится, что израильские истребители поразили несколько целей, связанных с "Хезболлой", на юге Ливана.

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, УДАР


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