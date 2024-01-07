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Это интересно 07.01.2024 21:45

Продажи билетов на концерты мировых звезд подскочили на 46% в 2023 г., до $9,17 млрд

100 самых популярных концертных туров 2023 года принесли исполнителям $9,17 млрд от продажи билетов - почти в полтора раза больше, чем в 2022 году ($6,28 млрд), пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Pollstar.

Число проданных билетов увеличилось на 18,4% в годовом выражении, до 70,1 млн, средние цены подскочили на 23,3%, до $130,8 за поход на концерт.

ТЕЙЛОР СВИФТ...

Самым финансово успешным и посещаемым в 2023 году стало мировое турне "Eras" американской певицы Тейлор Свифт.

Свифт заработала $1,04 млрд, причем отметка в $1 млрд была преодолена впервые в истории. Кроме того, продажа различной атрибутики во время концертов могла принести ей еще $200 млн, по оценке Pollstar.

33-летняя певица, признанная человеком года по версии журнала Time, отыграла 60 концертов в 24 городах мира в рамках тура, первая часть которого стартовала 17 марта и завершилась 11 ноября. Поклонники купили в общей сложности 4,3 млн билетов по средней цене почти $239.

Турне "Eras" продолжится после зимней паузы: 7 февраля Свифт даст концерт в Токио, затем отправится в Австралию и Сингапур, 9 мая начнется европейский этап турне, которое окончательно завершится в Канаде в декабре 2024 года. Всего запланированы еще 65 концертов. Совокупные сборы всего тура за два года могут составить $2,17 млрд.

Предыдущий рекорд принадлежал прощальному туру Элтона Джона, который заработал $939 млн, однако тот тур длился пять лет и насчитывал 328 концертов.

...И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Второе место по общим продажам билетов в 2023 году заняла Бейонсе, заработавшая $579,8 млн, третье - Брюс Спрингстин с коллективом E-Street Band с показателем $379,5 млн.

Пятерку замыкают британцы: группа Coldplay продала 2,9 млн билетов на свои концерты на общую сумму $325,5 млн, певец Гарри Стайлс получил $290,5 млн от продажи 2,7 млн билетов.

В топ-10 присутствуют американский кантри-музыкант Морган Уоллен, британец Эд Ширан, певица Pink, канадский исполнитель The Weeknd и его соотечественник рэпер Дрейк. Дрейк продал 711 тыс. билетов на свои концерты - вдвое меньше, чем любой исполнитель из первой десятки, однако установил на них самую высокую цену - в среднем $260 за вход.

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Тэги: МИР, КОНЦЕРТЫ, ГОД, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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