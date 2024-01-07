Израильские ВВС обстреляли объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге сектора Газа, ликвидировали несколько десятков хамасовцев, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии.
"В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что бригада "Кфир" уничтожила десятки боевиков и ударила по более чем 100 целям в районе Хан-Юниса, включая подземные туннели", - передает газета.
По информации ЦАХАЛ, в другом районе города израильские военнослужащие обнаружили тайник с оружием, включая огнестрельное оружие, гранаты, взрывчатку. Многие из них были замаскированы. Также удары произвели по наблюдательным позициям ХАМАС, по позициям запуска противотанковых ракет, по туннельным шахтам, подземным переходам.
Также сообщается, что израильские военнослужащие обнаружили в секторе Газа компоненты высокоточных крылатых ракет, хранившиеся в подземном заводе по сборке оружия.
Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане.
Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.
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