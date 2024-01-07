Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0187 GBR   2.1623 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Дальнее зарубежье 07.01.2024 20:04

Израиль нанес более сотни ударов на юге сектора Газа, а также по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильские ВВС обстреляли объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге сектора Газа, ликвидировали несколько десятков хамасовцев, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии.

"В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что бригада "Кфир" уничтожила десятки боевиков и ударила по более чем 100 целям в районе Хан-Юниса, включая подземные туннели", - передает газета.

По информации ЦАХАЛ, в другом районе города израильские военнослужащие обнаружили тайник с оружием, включая огнестрельное оружие, гранаты, взрывчатку. Многие из них были замаскированы. Также удары произвели по наблюдательным позициям ХАМАС, по позициям запуска противотанковых ракет, по туннельным шахтам, подземным переходам.

Также сообщается, что израильские военнослужащие обнаружили в секторе Газа компоненты высокоточных крылатых ракет, хранившиеся в подземном заводе по сборке оружия.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане.

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Министр обороны Израиля заявил, что гражданская власть в Газе после войны должна быть передана палестинцам Израиль и США обсудили планы на Газу после завершения там военной операции Министр обороны Израиля заявляет об успехах на севере Газы Военная операция в Газе продлится еще много месяцев - Нетаньяху Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа Нетаньяху отменил заседание по обсуждению послевоенного будущего Газы Число жертв операции Израиля в Газе превысило 21 тыс. человек Нетаньяху заявил о нескором окончании операции в секторе Газа Десятки человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az