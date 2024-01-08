Умер Франц Беккенбауэр

Немецкий футболист и тренер, чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает Der Spiegel.
В заявлении семьи, текст которого приводит Sky, говорится, что Беккенбауэр скончался в воскресенье, 7 января, во сне в окружении близких.
Франц Беккенбауэр родился в Мюнхене в 1945 году.
Начал профессиональную карьеру в "Баварии", в которой в итоге играл до 1977 года. В составе мюнхенцев он четырежды выигрывал чемпионат ФРГ, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА.
В составе национальной сборной ФРГ Беккенбауэр стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году.
В 1977 году перешел в американский клуб "Нью-Йорк Космос", в составе которого трижды стал чемпионом США. В 1980 году вернулся в ФРГ и выступал за "Гамбург".
В 1984—1990 гг. Беккенбауэр был главным тренером сборной ФРГ. В 1990 году под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира, обыграв в финале Аргентину.
Беккенбауэр дважды получал "Золотой мяч" (в 1972 и 1976 годах).
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