Элизабет Борн ушла с поста премьер-министра Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, сообщили в понедельник французские СМИ. Президент страны Эмманюэль Макрон принял его. Глава государства поблагодарил Борн за "примерную работу". "Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей страны каждый день была примером", - написал Макрон в соцсети Х. Борн занимала пост премьера с мая 2022 года.

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