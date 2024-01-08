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Дальнее зарубежье 08.01.2024 21:22

Элизабет Борн ушла с поста премьер-министра Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, сообщили в понедельник французские СМИ.

Президент страны Эмманюэль Макрон принял его. Глава государства поблагодарил Борн за "примерную работу". "Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей страны каждый день была примером", - написал Макрон в соцсети Х.

Борн занимала пост премьера с мая 2022 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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