Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Атталя. Атталь стал самым молодым главой правительства в Пятой Республике. Ранее он занимал должность министра образования. Элизабет Борн накануне подала прошение об отставке с поста премьера, которую принял президент. Борн занимала эту должность с мая 2022 года. Ее деятельность на посту премьера отмечена принятыми в скандальной обстановке законами о повышении пенсионного возраста и об иммиграции.

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