Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,7%, до $12,8 млрд - отчет

Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,72% и достигли 91,2 млрд юаней (около $12,84 млрд), передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на ежегодный отчет по книжному рынку, выпущенный при поддержке Китайской ассоциации издателей (Publishers Association of China) и Китайской ассоциации дистрибуции книг и периодических изданий (Book and Periodicals Distribution Association of China).
При этом в минувшем году на китайском рынке появилось 180 тыс. новых книг - на 7,3% больше, чем годом ранее. Самым продаваемым автором стал писатель-фантаст Лю Цысинь.
Главным каналом продаж была электронная торговля, второе место по объемам реализации заняли платформы для размещения коротких видео.
Продажи в офлайн-магазинах между тем продолжили снижаться, пишет "Синьхуа".
В отчете также отмечается большое количество выпущенных в прошлом году комиксов для детей и взрослых. Круг их тем включает науку, психологию, историю и традиционную культуру.
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