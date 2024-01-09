Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Мадриде

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azinterexpo» для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на туристической выставке, которая пройдет в Мадриде (Испания) 24-28 января 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 225,313 тыс. манатов.

Х.Насирзаде