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Туризм 09.01.2024 16:45

Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Мадриде

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azinterexpo» для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на туристической выставке, которая пройдет в Мадриде (Испания) 24-28 января 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 225,313 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ИСПАНИЯ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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