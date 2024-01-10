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Это интересно 10.01.2024 08:31

Глобальный ущерб от стихийных бедствий составил $250 млрд в 2023г

Совокупный ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в прошлом году составил примерно $250 млрд, что совпадает с показателем 2022 года, свидетельствуют предварительные данные германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира.

При этом объем застрахованных убытков в 2023 году сократился до $95 млрд со $125 млрд годом ранее. Средний показатель за последние пять лет составляет $105 млрд, за десять лет - $90 млрд.

За прошлый год было зафиксировано свыше 74 тыс. природных бедствий по сравнению со средним показателем за пять лет на уровне 10 тыс. Землетрясения в Турции и Сирии стали самой значительной гуманитарной катастрофой года.

Грозовые ливни в Северной Америке и Европе в 2023 году еще никогда не были столь разрушительными, говорится в ежегодном отчете. В Северной Америке было уничтожено имущество на сумму около $66 млрд (из него застраховано - на $50 млрд), тогда как в Европе эта сумма составила 9,1 млрд евро (7,3 млрд евро).

В целом ущерб от природных катастроф в Европе в минувшем году оценивается в 77 млрд евро, основная часть которого пришлась на землетрясения в Турции. В Северной Америке общие потери составляют около $100 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке - $64 млрд.

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Тэги: МИР, КАТАСТРОФЫ, УЩЕРБ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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